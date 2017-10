Schwerer Unfall auf der A3 bei Behringersdorf - Probleme mit der Rettungsgasse

Rettungsgasse absichtlich versperrt



Auf der A 3, kurz vor der Anschlussstelle Nürnberg-Behringersdorf, ereignete sich gestern am Freitag gegen 13:55 Uhr, ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Dies berichtet die Polizei.Ein 29-jähriger Fahrzeugführer musste seinen Pkw aufgrund zähfließendem Verkehr im linken Fahrstreifen auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Dies erkannte ein 26-Jähriger zu spät und fuhr fast ungebremst auf das am Stauende befindliche Fahrzeug auf. Durch den massiven Aufprall wurde der vordere Pkw noch gegen die Schutzplanke geschleudert. Beide Fahrzeugführer konnten sich selbst befreien und wurden durch das BRK ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der anwesenden Rettungskräfte, der ausgelaufenen Betriebsstoffe, Reinigung der Fahrbahn und der Bergungsmaßnahmen der total zerstörten Fahrzeuge musste die Autobahn in Richtung Regensburg kurzzeitig total gesperrt werden.Beim Durchfahren der, von den meisten Verkehrsteilnehmern vorbildlich gebildeten, Rettungsgasse, wurde von einem zivilen Streifenfahrzeug der Verkehrspolizei Erlangen ein Auto festgestellt, das absichtlich die Gasse versperrte und nicht zur Seite fuhr. Aufgrund dessen wurde der Fahrer zur Rede gestellt, da er nicht einsichtig war, wurde von ihm an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 240 EUR erhoben. Zusätzlich erwartet ihn 1 Punkt und ein Monat Fahrverbot.