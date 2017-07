Schwerer Unfall auf A3 bei Nürnberg: Polizei greift massiv gegen Gaffer durch

Wohnwagen kollidiert mit Sattelschlepper



Massive Probleme mit der Rettungsgasse



Auf der A3 Richtung Süden zwischen dem Kreuz-Nürnberg und dem Kreuz-Altdorf hat sich am Freitagvormittag ein spektakulärer Unfall ereignet. Der Fahrer des verunglückten Wohnmobils kam glimpflich davon - die Polizei hatte während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugwracks allerdings massive Probleme. Schon wieder ist keine ausreichende Rettungsgasse zustande gekommen, zudem behinderten Gaffer die Einsatzkräfte, so ein Sprecher des Präsidiums.Ein Wohnwagen mit einem Lastenanhänger war Verursacher des schweren Verkehrsunfalls. Beim Überholen eines Sattelzugs, der auf dem rechten Fahrstreifen auf Höhe der Raststätte "Ludergraben" unterwegs war, unterschätzte der niederländische Fahrer des Wohn-Gespanns wohl den Abstand zu dem abbremsenden Lkw. Obwohl er noch versuchte auszuweichen, kollidierte er mit dem Lastwagen - durch die Wucht des Aufpralls wurde der komplette Aufbau des Wohnwagens abgerissen. Die Trümmerteile und die gesamte Ladung verteilten sich auf der Autobahn.Anders, als die Bilder vermuten lassen, wurde eine Person nur leicht verletzt. "Wenn man das Wrack sieht, geht man von einem schwersten Unfall mit mindestens einem Toten aus", sagte auch ein Sprecher der Polizei. Dass nicht mehr passiert ist, sei Glück im Unglück gewesen.Zu großen Schwierigkeiten sei es dann - mal wieder - bei der Bildung einer Rettungsgasse gekommen. Zum Teil blockierten drei nebeneinanderstehende Sattelzüge die Fahrbahn."Ein Durchkommen war nicht möglich", sagte auch der Polizeisprecher.Die Autobahn musste für circa eine Stunde komplett gesperrt werden. Dann begann die Polizei, den Verkehr auf dem Standstreifen vorbeizuleiten. Hier kam es zu den nächsten Behinderungen: Reihenweise Autos fuhren im Schritttempo an der Unfallstelle vorbei, um Fotos und Videos mit ihren Smartphones zu machen.Die Polizei beobachtete die Situation und begann dann, gegen die Gaffer vorzugehen. Reihenweise Autos wurden von den Beamten herausgezogen. Bei über 20 Fahrern wird jetzt ein Bußgeld von 80 Euro fällig, zudem gibt einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei. Das Verkehrsministerium will Blockierer einer Rettungsgasse bald härter bestrafen als bisher. Die 20 herausgezogenen Fahrer seien allerdings nur ein Bruchteil derer gewesen, die an der Unfallstelle die Arbeit der Retter behindert haben - die Polizei kam mit dem Aufnehmen der Anzeigen schlicht weg nicht hinter her.