Schwerer Raub in Nürnberg: 25-Jähriger verletzt Opfer schwer

23-Jähriger schwer verletzt



Ein Streit zwischen mehreren Menschen in Nürnberg endete laut Polizei am frühen Sonntagmorgen mit einem Raubdelikt. Zwei Menschen wurden verletzt, eine davon schwer.Aus ungeklärten Gründen gerieten gegen 3 Uhr drei Personen in der Köhnstraße in einen heftigen Streit. Dabei soll ein 25-Jähriger zwei Menschen mit einem noch unbekannten Gegenstand heftig verletzt haben.Ein 23-Jähriger musste mit Schnitt- und Risswunden am gesamten Körper stationär in ein Krankenhaus gebracht werden. Das zweite Opfer (26) konnte nach ambulanter Behandlung aus der Klinik entlassen werden.Der Täter flüchtete, soll dabei aber die Geldbörsen beider Geschädigter geraubt haben. Die weiteren Ermittlungen führten noch in der Nacht zur Festnahme des Tatverdächtigen. Er hielt sich in seiner Wohnung im Landkreis Nürnberger Land auf. Dort fand sich Beweismaterial, das den Tatverdacht gegen den Beschuldigten erhärtete.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Mann am Montag im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Ermittlungen des Nürnberger Fachkommissariats für Raubdelikte werden wegen des Verdachts des schweren Raubes geführt.