Lkw kracht auf A9 bei Nürnberg in Unfallstelle: Fahrer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochmorgen (29.11.2017) hat sich auf der A9, zwischen dem Autobahndreieck Nürnberg-Feucht und der Ausfahrt Allersberg (Lkr. Roth), in Fahrtrichtung München ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken ist ein 60-jähriger Lkw-Fahrer auf ein Sicherheitsfahrzeug aufgefahren.Gegen 05:30 Uhr musste die Autobahnmeisterei ein Fahrzeug absichern, welches in Fahrtrichtung München auf dem rechten Fahrstreifen liegengeblieben war. Zu diesem Zweck stand ein Sicherungs-Lkw hinter dem Pannenfahrzeug auf der rechten Fahrspur. Bedingt durch den Aufprall wurde die Führerkabine des Brummis stark deformiert und der Fahrer eingeklemmt.Der Trucker erlitt bei der heftigen Kollision lebensgefährliche Verletzungen. Ob es weitere Verletzte gab, ist bislang unklar. Die Autobahn war zeitweisevoll gesperrt. Noch wird der Verkehrs einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150 000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Sachverständiger in die Unfallermittlungen eingebunden.