Schwabach: Drogenhändlerring gesprengt - bislang fünf Festnahmen

Schwabach: Es kam bereits zu fünf Festnahmen





Drogen bei den Tatverdächtigen gefunden



Der Kriminalpolizei Schwabach gelang es einem Drogenhändlerring, der seinen Mittelpunkt in Schwabach hatte, das Handwerk zu legen. Bislang kam es im Rahmen der Ermittlungen zu fünf Festnahmen.Wie die Polizei berichtet, gerieten die Tatverdächtigen bereits Ende 2017 ins Visier der Schwabacher Drogenfahnder. Die Ermittlungen, die in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt wurden, gipfelten letztlich in mehreren Festnahmen. Bereits Ende Januar nahmen die Beamten zwei Männer (22 und 24 Jahre) sowie eine Frau (22 Jahre) in Schwabach fest. Außerdem klickten die Handschellen in Nürnberg und in Abenberg (Landkreis Roth). Dort konnten zwei weitere Männer (23 und 22 Jahre) festgenommen werden, die in Verdacht stehen, sich an dem bandenmäßigen Drogenhandel beteiligt zu haben.Neben dem Handel mit über einem Kilogramm Amphetamin wird dem Quintett aber auch der Besitz von größeren Mengen Marihuana zur Last gelegt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des in Nürnberg festgenommenen Tatverdächtigen stießen die Ermittler auf eine Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen. Insgesamt stellte die Polizei bei den fünf Tatverdächtigen über hundert Gramm Marihuana sicher.Den vier Männern und einer Frau wird bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden die Tatverdächtigen nach ihrer Festnahme einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Vier der fünf mutmaßlichen Bandenmitglieder befinden sich seither in Untersuchungshaft. Derweil dauern die Ermittlungen zu diesem Fall weiterhin an.