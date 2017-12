Schütteltrauma bei Babys: Warnung vor lebensgefährlichen Verletzungen

Wenn Eltern einen schreienden Säugling im Affekt schütteln, können sie ihm damit schwere Behinderungen zufügen. Darauf hat am Montag die Diakonie Bayern aufmerksam gemacht, die jetzt dem bundesweiten "Bündnis gegen Schütteltrauma" des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) beigetreten ist.Schon wenige Sekunden Schütteln genügten, um Babys lebensgefährlich zu verletzen, erklärte Diakonie-Vorstand Sandra Schuhmann. Vielen Eltern sei nicht bewusst, dass die Nackenmuskulatur der Babys den vergleichsweise großen Kopf noch gar nicht halten könne. Zu den Folgen des Schüttelns zählten Hirnblutungen, Epilepsie oder auch eine lebenslange schwere Behinderung.Eltern von Säuglingen, die viel schreien, finden Hilfe unter www.elternsein.info, hieß es. Dort seien 500 Schreiambulanzen und Beratungsstellen öffentlicher und freier Träger verzeichnet. Auch die Diakonie in Bayern biete in den Erziehungsberatungsstellen Hilfen für Eltern schreiender Babys an.Dem Bündnis gegen Schütteltrauma gehören rund zwanzig Verbände, Vereine und Institutionen aus dem Gesundheitswesen, dem Kinderschutz und der Kinder- und Jugendhilfe an.