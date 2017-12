Wintereinbruch: Mehrere Flugausfälle am Flughafen in Nürnberg

Massive Behinderungen am Frankfurter Flughafen





Flughafen Düsseldorf musste schließen



Das Schneechaos hatte am Sonntag die Flughäfen in Deutschland unter Kontrolle. Laut dem Pressesprecher des Nürnberger Flughafens Jan Beinßen kam es zu 17 Flugausfällen. Das hätte aber nicht daran gelegen, dass in Nürnberg keine Flugzeuge landen konnten. Vielmehr konnten die Maschinen von anderen Flughäfen aus nicht starten, weshalb sie nicht in Nürnberg ankamen.Der Flughafen in Nürnberg stand sogar als Ausweichflughafen für Maschinen bereit, die wegen der Wetterbedingungen nicht bei anderen Flughäfen landen konnten. Der Winterdienst sei am Nürnberger Airport den ganzen Tag im Einsatz gewesen.Auch in München haben heftige Schneefälle und Eisregen Verspätungen und Flugausfälle verursacht. 185 von 1000 Flügen seien am Sonntag gestrichen worden, teilte ein Flughafen-Sprecher am Montag mit. Einige Maschinen hätten München wegen zu großer Verspätung nicht mehr angeflogen und konnten dort am Montagmorgen entsprechend nicht starten. Für den Wochenbeginn rechnete der Sprecher daher mit weiteren 50 Annullierungen. Bis zum Nachmittag sollte sich die Situation wieder beruhigen.Aufgrund der Wetterlage war am Sonntag über Stunden nur eine von zwei Start- und Landebahnen freigegeben gewesen, während die andere enteist wurde. Zudem mussten die startenden und landenden Flugzeuge einen größeren Abstand zueinander einhalten als sonst.Eis und Schnee haben am Frankfurter Flughafen massive Behinderungen verursacht. Am Sonntag fielen demnach 405 Flüge aus. Hunderte Reisende strandeten. 200 Passagiere übernachteten im Flughafen auf Feldbetten. Starke Schneefälle und Glatteis hatten den Flugplan durcheinander gewirbelt. Raumfahrzeuge und Enteisungsmaschinen waren im Dauereinsatz."Bei unseren langen Start- und Landebahnen mussten die Räumfahrzeuge, wenn sie hinten fertig waren, vorne wieder anfangen, weil wieder alles zugeschneit war", erklärte die Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. Zwischenzeitlich stand an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz nur eine Piste für startende und landende Jets zur Verfügung. Die Sprecherin bezeichnete die Situation als "dramatisch". Selbst auf den geräumten und gestreuten Bahnen seien wegen des anhaltenden Schneefalls nicht die vorgeschriebenen Bremswerte erreicht worden.Am nächsten Tag normalisierte sich der Flugbetrieb nach dem Wetter-Chaos allmählich. Am Montagmorgen fielen wegen Eis und Schnee zwar noch 77 der für diesen Tag geplanten Flüge aus, wie die Sprecherin sagte. Es könne auch noch zu Verzögerungen kommen. Der Großteil der Flugbewegungen solle aber pünktlich sein.Nach heftigen Schneefällen in Nordrhein-Westfalen hat der Flughafen Düsseldorf den Flugbetrieb zwischenzeitlich eingestellt. Nach Angaben eines Sprechers wurden am Sonntagmittag um kurz nach 12 Uhr erste Flüge gestrichen. Gegen 16 Uhr landete die erste Maschine wieder.Am Flughafen Köln/Bonn kam es am Sonntag zu einzelnen Flugausfällen. "Wir mussten zehn Flüge absagen. Es gibt Verspätungen und wir haben Landungen von anderen Flughäfen wie Düsseldorf übernommen. Ansonsten läuft der Betrieb", sagte eine Sprecherin am Nachmittag.