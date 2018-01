Schnee und glatte Straßen: Zahlreiche Unfälle durch Schneesturm in Franken

Rödental (Kreis Coburg): Auto rutscht in Gegenverkehr





Sonnefeld (Kreis Coburg): Auto rutscht gegen Hauswand





Münchberg (Kreis Hof): Frau gerät ins Schleudern und fährt gegen Baum





Wiesenttal (Kreis Forchheim): Auto rutscht auf glatter Fahrbahn in Bus





Schwabach: Zahlreiche Unfälle bei Schneesturm





Weißenburg: Auto kommt von Straße ab



In Franken ist es aufgrund der Wetterbedingungen, vor allem wegen der Glätte und dem Schneefall, zu zahlreichen Unfällen gekommen, wie die jeweils zuständigen Polizeistellen berichten.Auf der Straße zwischen Fischbach und Weißenbrunn ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann war mit seinem VW Polo über die Staumauer in Richtung Weißenbrunn unterwegs. In der anschließenden Rechtskurve kam der Mann wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte ins Rutschen.Sein Auto schlitterte dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort war gerade ein 29-jähriger Mann mit seinem Opel Corsa in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Der Corsa-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der 29-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.Ein 40-jähriger Mann aus Rödental war mit seinem Audi am Mittwochmorgen in Gestungshausen unterwegs. Bei winterlichen Straßenverhältnissen rutschte er mit seinem Wagen in der Kronacher Straße gegen eine Hauswand. Der Grund hierfür war schnell ermittelt. Der Mann war immer noch mit Sommerreifen unterwegs. Nachdem er bei dem Aufprall leichte Verletzungen erlitten hatte, brachte ihn der Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf deutlich über 1000 Euro geschätzt.Am Mittwochnachmittag fuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Hof mit ihrem Fahrzeug auf der Straße von Münchberg in Richtung Reuthlas. Kurz nach der Abzweigung nach Grund kam sie auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Ihr Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die junge Frau wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus Münchberg gebracht. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.Ein 61-jähriger Omnibusfahrer befuhr Mittwochnachmittag den Streitberger Berg in Richtung Störnhof und musste vor einer scharfen, engen Rechtskurve weit ausholen um diese zu befahren. Eine 26-jährige VW-Fahrerin kam entgegen und rutschte auf schneeglatter Fahrbahn gegen den Bus. Zum Glück blieben die 51 Schulkinder und die beiden Fahrzeugführer unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 5000 Euro.Am Mittwochvormittag ereigneten sich bei plötzlich einsetzendem Schneesturm auf dem Gebiet der Polizeiinspektion Schwabach gleich 8 Verkehrsunfälle innerhalb kürzester Zeit. Die Schwabacher Polizei hatte alle Hände voll zu tun. Sechs mal gingen die Unfälle glimpflich aus, es entstand lediglich Sachschaden, bei zwei Unfällen jedoch mussten die Kraftfahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden.Wegen Schneeglätte rutschte ein 25-jähriger Weißenburger mit seinem Kleintransporter am Mittwochmorgen auf dem Verbindungsstück zwischen der Ortsverbindung Weißenburg-Haardt und B13 nach rechts von der Fahrbahn ab und kam, nachdem er eine junge Eiche "gefällt" hatte, im angrenzenden Wald zum Stehen. Das Fahrzeug des Verunfallten war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer blieb unverletzt.