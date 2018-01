Schlägerei auf der Fahrbahn: Straßensperrung wegen siebenköpfiger Gruppe in Nürnberg

Straßensperrung





Zeugen gesucht



Aus einem Streit unter Verkehrsteilnehmern entwickelte sich Montagnachmittag in der Nähe des Nürnberger Hafens eine Schlägerei mit mehreren Verletzten. Auslöser für den handfesten Streit war ein Fahrstreifenwechsel, wie die Polizei mitteilt. Zur Aufklärung des Vorfalls sucht sie weitere Zeugen.Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrstreifenwechsel eines Autofahrers Auslöser für den folgenreichen Streit. Das mit fünf Personen besetzte Auto fuhr gegen 14 Uhr auf der Hafenstraße in Richtung Eibach und wechselte auf Höhe der Brücke über den Europakanal den Fahrstreifen.Die beiden Insassen eines Transporters, die sich durch dieses Fahrmanöver behindert sahen, brachten ihren Unmut hierüber durch die geöffnete Fahrzeugscheibe zum Ausdruck, worauf die Insassen des Autos nicht weniger emotional reagierten.Letztlich veranlasste die Streitigkeit die Fahrer der beiden Autos dazu, ihre Fahrzeuge noch auf der Brücke anzuhalten und mit ihren jeweiligen Begleitern auszusteigen. Durch die fortgesetzten gegenseitigen Beleidigungen gerieten die Beteiligten derart in Rage, dass sie schließlich aufeinander losgingen und sich unter den sieben Menschen eine handfeste Schlägerei entwickelte.Mehrere Feuerwehrmänner, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren, griffen ein und konnten die Beteiligten noch vor Eintreffen der Polizei voneinander trennen. Ein 27-jähriger Insasse des Transporters sowie ein 19-jähriger und 35-jähriger Mann, die zuvor im Audi mitfuhren, erlitten so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.Die Hafenstraße in Richtung Eibach musste für etwa 30 Minuten gesperrt werden, wodurch es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kam.Die Polizei hat gegen die Beteiligten der Schlägerei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten darum, dass sich Zeugen des Vorfalls unter der Rufnummer 0911 9482-0 melden.