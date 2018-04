Russisch durch die Ausstellung

?Jürgen Becker. New York 1972?

Eine Führung in russischer Sprache in der Ausstellung ?Jürgen Becker. New York 1972? bietet Yulia Vishnevskaya M.A. vom Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg an. Sie findet statt am Mittwoch, 11. April 2018, um 18.15 Uhr im Kunsthaus Nürnberg, Königstraße 93.

Die Ausstellung ?Jürgen Becker. New York 1972? stellt umfassend eine Serie von Fotografien vor, die der renommierte und mit vielen Preisen ausgezeichnete Schriftsteller Jürgen Becker 1972 in New York aufnahm. Becker hielt sich nach einer Lesereise durch die USA und Kanada für längere Zeit in New York auf. Dort dokumentierte er seine täglichen Spaziergänge durch die Stadt mit einer Kleinbildkamera und schuf ein visuelles Tagebuch seines Aufenthalts. Die Fotografien wurden erst 40 Jahre später von Becker Sohn, dem renommierten Fotokünstler Boris Becker, entdeckt und veröffentlicht. Die Ausstellung im Kunsthaus zeigt eine erweiterte Fassung der im vergangenen Jahr im Museum für Photographie in Braunschweig gezeigten Präsentation, die dort anlässlich des 85. Geburtstags von Jürgen Becker stattfand.

Einen weiteren Termin dieses Angebots gibt es am Mittwoch, 2. Mai 2018, ebenfalls um 18.15 Uhr. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei, die Teilnahme an der Führung kostet 3 Euro. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg