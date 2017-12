Rock im Park 2018: Britische Rock-Giganten Muse exklusiv bei RiP und RaR

70.000 Karten bereits verkauft





Das Line-up im Überblick



Mit der Bestätigung der britischen Rock-Giganten Muse sind die Pole-Positions bei Rock am Ring und Rock im Park vergeben.Dies teilte der Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. Gemeinsam mit den Foo Fighters, Thirty Seconds To Mars und Gorillaz bieten die Zwillingsfestivals am Nürburgring und in Nürnberg vom 1.-3. Juni ein Headliner-Aufgebot, das seinesgleichen sucht.Zu den zwei Dutzend neuen Bestätigungen zählen die Alternative-Rock-Heroen Snow Patrol, die ihren aktuellen Live-Zyklus bei den Zwillingsfestivals beginnen, Chase & Status, Kreator, Korn- Mastermind Jonathan Davis, Beth Ditto, Alexisonfire, Shinedown, Babymetal, The Bloody Beetroots, Bausa, The Neighbourhood, Taking Back Sunday, Thursday, Vitalic, Baroness, Heisskalt, Milliarden und viele mehr.Zu dem bemerkenswerten Teilnehmerfeld gehören weiterhin Rise Against, Casper, Marilyn Manson, Avenged Sevenfold, Stone Sour, A Perfect Circle, Parkway Drive, Bilderbuch, Good Charlotte, Milky Chance, Kaleo, Bullet For My Valentine, Trailerpark, RAF Camora, Kettcar, Jimmy Eat World, Hollywood Undead, Enter Shikari, Body Count Feat. Ice-T, Black Stone Cherry, Walking On Cars, Ufo361 und Asking Alexandria.Mehr als 70.000 Fans haben bereits ihre Eintrittskarte für den Ring oder den Park. Der Preis für ein Festivalticket bei Rock am Ring liegt in der aktuellen Preisstufe bei 169,00 Euro inkl. VVK-Gebühr. Der Festpreis für eine Park- und Campingkarte (General Camping), die separat erworben werden muss, beträgt 50,00 Euro inkl. VVK-Gebühr.Bei Rock im Park beträgt der Preis für das Kombiticket aktuell 219,00 Euro inkl. Parken, General Camping und VVK-Gebühr.Diese Preisstufe ist bis einschließlich 21. Dezember 2017 gültig. Ab 22. Dezember, 00:00 Uhr erhöht sich der Preis für die Festivaltickets bei Rock am Ring auf 189,00 Euro inkl. VVK-Gebühr und die Kombitickets bei Rock im Park auf 239,00 Euro inkl. Parken, Campen und VVK-Gebühr.A Perfect CircleAlexisonfireAlmaAndy FrascoAsking AlexandriaAvatarAvenged SevenfoldBabymetalBaronessBausaBeth DittoBilderbuchBlack Stone CherryBody Count Feat. Ice-TBullet For My ValentineBury TomorrowCalibanCallejonCasperChase & StatusEnter ShikariFoo FightersGood CharlotteGorillazGreta Van FleetGurrHeisskaltHollywood UndeadJimmy Eat WorldJonathan DavisKaleo