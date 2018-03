Rock im Park 2018: Tagestickets verfügbar - alle News zum Festival in Nürnberg im RIP-Ticker

Rock im Park 2018 rückt unaufhaltsam näher. Wir haben alle Infos rund um das Festival auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg für Sie: vom Band-Line-up über Ticketpreise bis hin zu Anfahrt und Camping. Rock im Park findet 2018 von Freitag, 1. Juni, bis Sonntag, 3. Juni, statt. Headliner werden Foo Fighters, Thirty Seconds To Mars, Muse und Gorillaz sein.



Kauftipp für Fans: Das Rock im Park Shirt





Aktualisierung vom 15.03.2018, 15:57 Uhr: Limitierte Tagestickets ab sofort verfügbar



Ab sofort stehen für jeden einzelnen Festivaltag von Rock im Park auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg limitierte Tagesticket-Kontingente zur Verfügung. Fans können sich somit Tickets für ihren favorisierten Tag sichern.



"Ring- und Parkrocker können Headliner wie die Foo Fighters, Gorillaz, Rise Against und Bilderbuch, oder Thirty Seconds To Mars, Casper, Marilyn Manson, Stone Sour und A Perfect Circle sowie Muse, Snow Patrol, Avenged Sevenfold und Parkway Drive plus rund 25 Bands an den jeweiligen Festivaltagen vom 1. bis 3. Juni erleben", so der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Die Einzelkarten kosten von 95 bis 99 Euro zuzüglich Buchungs- und eventueller Versandgebühren.



Der Veranstalter weißt darauf hin, dass die Zufahrt in Nürnberg für Tagesbesucher wie in den Vorjahren auf öffentliche Verkehrsmittel beschränkt ist. Weitere Informationen zu Anreise, Sonderbussen, öffentlichen Verkehrsmitteln und zu vielen weiteren Themen rund um Rock im Park 2018 finden Sie auf der offiziellen Webseite.



Insgesamt wurden für das Zwillingsfestival bereits 115.000 Tickets verkauft.



Aktualisierung vom 02.03.2018, 11:03 Uhr: Diese Bands kommen zu Rock im Park 2018



Der Veranstalter hat die Liste der Bands bekanntgegeben, die vom 1. bis 3. Juni 2018 bei Rock im Park auftreten werden. Bislang bestätigt sind die folgenden Acts.



Freitag, 1. Juni 2018:

Alma

Avatar

Bad Religion

Baroness

Bilderbuch

Caliban

Chase & Status

Foo Fighters

Good Charlotte

Gorillaz

Gurr

Mantar

Meshuggah

Moose Blood

Nothing But Thieves

PVRIS

RAF Camora

Rise Against

Seasick Steve

The Bloody Beetroots

Thy Art Is Murder

Trailerpark



Samstag, 2. Juni 2018:

6ix9ine

Alt-J

Andrew W.K.

Antilopen Gang

A Perfect Circle

Babymetal

Bausa

Callejon

Casper

Enter Shikari

Giant Rooks

Greta Van Fleet

Hollywood Undead

Jimmy Eat World

Jonathan Davis

Marilyn Manson

Mavi Phoenix

Milky Chance

Scarlxrd

Stone Sour

The Night Game

Thirty Seconds To Mars

Ufo361

Vitalic

Walking On Cars

Yung Hurn



Sonntag, 3. Juni 2018:

Alexisonfire

Andy Frasco

Asking Alexandria

Avenged Sevenfold

Beth Ditto

Black Stone Cherry

Body Count Feat. Ice-T Bullet For My Valentine

Bury Tomorrow

Don Broco

Heisskalt

Kaleo

Kettcar

Kreator

Milliarden

Muse

Nothing More

Parkway Drive

Shinedown

Snow Patrol

Starcrawler

Taking Back Sunday

The Neighbourhood

Thursday

Yungblud



Die Bands werden beim Zwillingsfestival Rock am Ring in umgekehrter Reihenfolge auftreten. Die Bands vom Freitag treten bei Rock am Ring am Sonntag auf. Die Bands vom Samstag treten bei Rock am Ring am Freitag auf. Und die Bands vom Sonntag treten bei Rock am Ring am Samstag auf.



Aktualisierung vom 20.12.2018, 13:22 Uhr: Zweite Preisstufe für Rock-im-Park-Tickets verlängert



Gute Nachrichten für Parkrocker: Die aktuelle 2. Preisstufe für Rock im Park wird bis 12. Januar 2018 verlängert. Damit erhalten Fans ausreichend Gelegenheit, sich direkt vor und auch nach den Feiertagen noch mit günstigeren Eintrittskarten für die beiden Zwillingsfestivals vom 1.-3. Juni zu beschenken.



Aktualisierung vom 15.03.2018, 15:57 Uhr: 40.000 Tickets innerhalb einer Woche verkauft



Schon jetzt sind alle Frühbucher-Kontingente für Rock im Park 2018 ausverkauft. Die auf jeweils 15.000 Besucher limitierten Frühbucher-Kontingente für Rock im Park und Rock am Ring waren bereits kurz nach dem offiziellen Vorverkaufsstart restlos ausverkauft. Insgesamt haben sich nach einer Woche mehr als 40.000 Fans ihr Ticket für die Zwillingsfestivals gesichert.



Bei RIP beträgt der Preis für das Kombiticket in der aktuellen zweiten Preisstufe nun 219 Euro inklusive Parken, Campen und Vorverkaufs (VVK)-Gebühr. In Nürnberg gibt es zusätzliche Optionen für Festivaltickets inklusive Green Camping oder inklusive Zeppelinstage-Camping, Caravan Camping oder Caravan Camping Guest sowie das Coleman Backstage Camp.



Mehr Infos zum Festival finden Sie auf der offiziellen Rock-im-Park-Webseite.