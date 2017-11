Rock im Park 2018: 40.000 Tickets innerhalb einer Woche für Zwillingsfestivals verkauft

Zweite Preisstufe ist noch bis Ende Dezember gültig



Riesen-Nachfrage für Rock am Ring und Rock im Park: Die auf jeweils 15.000 Besucher limitierten Frühbucher-Kontingente waren bereits kurz nach dem offiziellen Vorverkaufsstart ausverkauft. Insgesamt haben sich nach einer Woche mehr als 40.000 Fans ihr Ticket für die Zwillingsfestivals gesichert. Mittlerweile ist auch schon das Line-Up für Rock im Park 2018 bekannt. Fans dürfen sich unter anderem auf Bilderbuch, die Foo Fighters, Good Charlotte, Milky Chance, Thirty Seconds To Mars und viele weitere freuen.Bei RIP beträgt der Preis für das Kombiticket in der aktuellen zweiten Preisstufe nun 219 Euro inklusive Parken, Campen und Vorverkaufs (VVK)-Gebühr. In Nürnberg gibt es zusätzliche Optionen für Festivaltickets inklusive Green Camping oder inklusive Zeppelinstage-Camping, Caravan Camping oder Caravan Camping Guest sowie das Coleman Backstage Camp.Der Preis für ein Festivalticket bei Rock am Ring kostet in der zweiten Preisstufe nunmehr 169 Euro inklusive VVK-Gebühr. Der Festpreis für eine Park- und Campingkarte (General Camping), die separat erworben werden muss, beträgt 50 Euro inklusive VVK-Gebühr. Spezialangebote, wie z.B. das Rock`n´Roll Camping sowie Caravan-Camping, stehen weiterhin zur Verfügung. Zum Angebot gehört auch das Green-Camping-Ticket, für das keine Registrierung mehr erforderlich ist.Die zweite Preisstufe ist bis einschließlich 21. Dezember 2017 gültig.Weitere detaillierte Informationen rund um Rock am Ring und Rock im Park , Ticketing sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen, sind auf den jeweiligen Webseiten zu finden.