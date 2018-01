Rekordjahr 2017: Airport Nürnberg knackt die 4-Millionen-Marke

Das Jahr 2017 bescherte dem Albrecht Dürer Airport Nürnberg Rekordzahlen: Mit einem Passagierplus von 700.000 konnte die 4-Millionen-Marke bei den Fluggastzahlen erstmals seit 2010 wieder deutlich überschritten werden. Dies teilte der Flughafen in einer Pressemitteilung mit.Bisher wurde diese Zielmarke nur mit Umsteigepassagieren im Drehkreuzverkehr erreicht. Die rasante Entwicklung wurde vor allem durch neue Strecken und erweiterte Kapazitäten von Eurowings, Germania, Ryanair und Wizz Air getragen. Mit insgesamt 18 neuen Zielen umfasste der Flugplan vergangenes Jahr mehr als 60 Nonstop-Ziele. 17 verschiedene Airlines flogen den Flughafen regelmäßig an. Der Marktaustritt der langjährigen Partner airberlin und NIKI sowie das schwächelnde Türkeigeschäft konnten die Bilanz nicht trüben.Der Airport Nürnberg steht nun in der Spitzengruppe der deutschen Verkehrsflughäfen. Das Verkehrswachstum lag im Vergleich zum Vorjahr bei über 20 Prozent, was ein Passagierergebnis von 4.186.962 ergibt. Ein solches Wachstum wurde zuletzt im Jahr 1969 (25,9%) auf Basis einer Passagierzahl von damals weniger als 400.000 erreicht."Wir blicken auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück, in dem uns gelungen ist, eine Vielzahl von Fluggesellschaften für den Nürnberger Markt zu begeistern", kommentierte Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe das Rekordergebnis. "Mein Dank gilt damit unseren Partnern in der Branche und ganz besonders unseren Mitarbeitern für ihren überdurchschnittlichen Einsatz. Jetzt gilt es, den Erfolg auch im neuen Jahr zu halten."Mit Ausblick auf 2018 rechnet Dr. Hupe mit einem vergleichbar hohen Passagieraufkommen. Nun käme es darauf an, die neu gewonnenen Strecken zu etablieren und den Flugplan weiter auf die Bedürfnisse der Wirtschaft und der Menschen aus der Metropolregion Nürnberg anzupassen.