Raubüberfall in Nürnberg: In Unterführung ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Ein Mann wurde am Abend des 23. Januar 2018 in der Nürnberger Innenstadt ausgeraubt. Gegen 17:20 Uhr lief der 54-Jährige mit einer Begleiterin durch die Bahnunterführung in der Allersberger Straße, als sich ihnen unvermittelt zwei Männer in den Weg stellten. Einer der beiden Tatverdächtigen bedrohte den 54-Jährigen dabei mit einem unbekannten metallischen Gegenstand und entnahm gleichzeitig die Geldbörse aus dessen Jackentasche. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.Die Täterbeschreibung der Polizei lautet wie folgt: Ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, bekleidet mit dunklen Kapuzenpullis und Jeans, zusätzlich trugen die Täter ein Tuch vor dem Mund. Einer der Männer trug eine Baseball-Kappe, der andere hatte einen dunklen Dreitagebart.Nach Angaben des 54-Jährigen erbeuteten die Täter über tausend Euro Bargeld. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/2112-3333 entgegen.