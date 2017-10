Raubüberfall im Stadtpark Nürnberg - Unbekannter schießt auf 34-Jährigen

Bei einem bewaffneten Raubüberfall am Freitagabend wurde ein 34-jähriger Mann im Stadtpark Nürnberg verletzt. Wie die Polizei mitteilt, soll der unbekannte Täter versucht haben, einen 34-Jährigen im Stadtpark zu berauben. Dabei hat er ihm eine Schussverletzung zugefügt.Die Tat ereignete sich laut Angaben des 34-jährigen Geschädigten gegen 20 Uhr. Er hatte sich in der Parkanlage in Nürnberg - Maxfeld aufgehalten, als der Täter ihn um eine Zigarette bat und nach einem pistolenähnlichen Gegenstand griff, um mehr zu fordern.Nach jetzigem Stand der Ermittlungen schoss der Täter dann offenbar. Das Opfer realisierte dies, wohl aufgrund des Schocks, nicht direkt. Während der Täter, von dem nur bekannt ist, dass er dunkel bekleidet war, zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden war, begab sich der 34-Jährige trotz seiner Beinverletzung selbstständig in eine Klinik und musste dort stationär aufgenommen werden. Lebensgefahr bestand nicht.Im Weiteren ermittelt nun das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer Angaben zur Aufklärung der Tat machen, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0911) 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.