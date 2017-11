Raubüberfall an Nürnberger Stadtgrenze: Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte Täter haben am Dienstag (21.11.2017) einen jungen Mann an der Stadtgrenze Fürth / Nürnberg überfallen. Die Kriminalpolizei Fürth fahndet nach den Tätern. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.Der Geschädigte hielt sich gegen 18:00 Uhr vor einer Spielothek in der Waldstraße in Fürth auf. Ohne Vorankündigung griffen ihn mehrere Männer an und schlugen ihn. Während der Auseinandersetzung versuchten die Täter Wertgegenstände abzunehmen, was jedoch an der Gegenwehr des Opfers scheiterte. Die Unbekannten flüchteten daraufhin unerkannt.Der leicht verletzte Geschädigte begab sich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.Täterbeschreibung:1. Ca. 185 cm groß, bekleidet mit schwarzem KapuzenpulloverZu den weiteren Tätern ist keine Beschreibung vorhanden.Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. sonstige relevante Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.