Raubüberfälle in Nürnberg - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend ereignete sich im Nürnberger Stadtgraben ein Überfall zum Nachteil vier junger Männer. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen des Vorfalls.Gegen 21:50 Uhr befanden sich die vier junge Männer (18 Jahre alt) im Stadtgraben auf Höhe des U-Bahnhofs Opernhaus, als sie von drei Unbekannten angesprochen und nach Kleingeld gefragt worden seien. Einer der vier 18-Jährigen sei unvermittelt zu Boden geschlagen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Nachdem die Täter auch den anderen Männern mit Gewalt drohten, gab die Gruppe der vier Männer letztlich etwa 70 Euro Bargeld an die Täter heraus.Täterbeschreibung: Drei Männer, ca. 20-23 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild; eine Person führte ein Skateboard mit, eine Person führte einen Rucksack mit, eine Person war mit weißer Jacke und schwarzen Schuhe bekleidet.Die Täter entfernten sich anschließend in Richtung Altstadt. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Festnahme von tatverdächtigen Personen. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bittet um Hinweise.Am Sonntag (21.01.2018) haben Unbekannte einen 22-jährigen Mann in der Dürrenhofstraße überfallen. Die Kriminalpolizei bittet auch in diesem Fall um Zeugenhinweise.Der 22-Jährige lief gegen 04:20 Uhr durch die Dürrenhofstraße. Als er sich im Tunnel unter der Bahnlinie befand, kamen zwei unbekannte Männer auf ihn zu. Einer der Männer drückte ihn gegen die Wand, schlug ihm ins Gesicht und forderte Bargeld. Der Überfallene gab daraufhin etwa 40 Euro an den Mann heraus. Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung Wöhrder See aus der Unterführung.Personenbeschreibung: Ca. 22-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, Dreitagebart. Bei dem Überfall erlitt der 22-jährige Mann leichte Verletzungen im Gesicht. Außerdem wurde seine Brille beschädigt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.Die Beamten bitten in beiden Fällen um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu einer der Taten oder zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.