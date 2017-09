Prozessbeginn: Nürnberger Ex-Faschingsprinz wegen Drogendeals vor Gericht

von DPA

Der ehemalige Nürnberger Faschingsprinz Oliver I., seine Frau sowie zwei Mitangeklagte müssen sich seit Donnerstag wegen Drogenschmuggels vor dem Landgericht in Nürnberg verantworten. Nach Verlesung der Anklage zogen sich die Prozessbeteiligten zu Rechtsgesprächen zurück. Im Fall von Geständnissen können die drei angeklagten Männer demnach mit Haftstrafen zwischen fünf und sieben Jahren rechnen. Möglich ist zudem, dass das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anordnet, denn alle Angeklagten sollen auch selbst Kokain konsumiert haben.



Laut Anklage brachte die Bande zwischen April 2016 und Januar 2017 in fünf Fällen Kokain aus Spanien über Frankreich nach Nürnberg - zum Weiterverkauf an Mittelsmänner und zum Eigenkonsum. Die Männer sind wegen bandenmäßigen Drogenhandels angeklagt, die Frau wegen Beihilfe. Ihr Anwalt bestreitet ihre Mitschuld.



Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei in Spanien einen der Hintermänner festnehmen. Er sitzt derzeit in Auslieferungshaft; auch ihm soll in Nürnberg der Prozess gemacht werden. Ein Ermittler berichtete als Zeuge, alle angeklagten Männer hätten bei ihren Vernehmungen gestanden und der Polizei Hintermänner genannt. Es habe mehrere Festnahmen gegeben und mehr als ein Dutzend Ermittlungsverfahren, von denen einige noch liefen.



Der 37 Jahre alte Ex-Faschingsprinz fungierte laut Anklage als Fahrer und bewahrte die Drogen zeitweise in seiner Werkstatt auf. Zudem half er demnach beim Strecken und Verpacken des Kokains. Seine 33-jährige Frau soll die Beschaffungsfahrten ihres Mannes gebilligt haben.



Die zwei 29 Jahre alten Mitangeklagten - ein Koch und ein Wirt - sollen auch mit Marihuana gehandelt haben. Einer der beiden soll das Kokain in seinem Restaurant an Mittelsmänner verkauft haben, nie an Endkunden. Die Polizei stellte bei den drei Hauptangeklagten insgesamt mehr als 200 000 Euro sicher.



Die beiden 29-Jährigen sowie der Ex-Prinz waren am 13. Januar festgenommen worden - wenige Tage nach seiner Inthronisation. Damals hatten Oliver I. und seine Prinzessin folgendes Motto für ihre Amtszeit gewählt: "Fürs Lustigsein gibt es kein Maß, es geht ganz einfach nur um Spaß."