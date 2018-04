Planungs- und Baureferent Ulrich zu Gast in Hadera

Daniel F. Ulrich, Planungs- und Baureferent der Stadt Nürnberg, stattete am Donnerstag, 29. März 2018, den Kollegen aus der Verwaltung von Nürnbergs Partnerstadt Hadera einen Besuch ab. Im Gespräch mit Matanya Kachlon, CEO of Nechalim Hadera Tourism Company, und Ariel Weinberg überbrachte Ulrich Grüße von Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly und nutzte die Gelegenheit, die besten Wünsche für das anstehende Pessach-Fest zu übermitteln. ?Es war erstaunlich intensiv ? Radwege, Fußgängerzone, Stadtwachstum und die Organisation von alledem. Ein supernetter Empfang und tolle Eindrücke!?, schwärmt Ulrich.

Besonderes Interesse fand auch die in den letzten Jahren deutlich aufgewertete Bahnverbindung nach Tel Aviv, die durchaus gewisse Parallelen zur Stadt-Umland-Bahn über Erlangen nach Herzogenaurach aufweist. Für fränkische Augen komplett neu war zudem die Meerwasserentsalzungsanlage am Stadtrand, eine der größten ihrer Art. Sie verwandelt salzhaltiges Meerwasser in Trinkwasser. In Israel kommen heute bereits rund 75 Prozent des Leitungswassers aus dem Meer. Hadera ist eine Stadt im Norden Israels und hat derzeit rund 90 000 Einwohner. 1995 wurde der offizielle Vertrag unterzeichnet, der die beiden Städte zu Partnerstädten macht.

Bild Download: Planungs- und Baureferent Ulrich in Hadera

Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich (Mitte) im Gespräch mit Matanya Kachlon, CEO of Nechalim Hadera Tourism Company (li.), und Ariel Weinberg in Hadera.

(Bild: Daniel F. Ulrich / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 559 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg