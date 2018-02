Physikworkshops und Führung im Museum Industriekultur

Begleitend zum Lernlabor ?Technikland ? staunen @ lernen? im Museum Industriekultur, Äußere Sulzbacher Straße 62, finden verschiedene Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche statt.

Der Workshop ?Mit kalten Wasser heizen?? beginnt am Samstag, 10. Februar 2018, um 12 Uhr. Anmeldeschluss hierfür ist der 7. Februar 2018. Kinder von 10 bis 14 Jahren erfahren allerlei Spannendes zum Thema Wärmelehre: Was ist Wärme, wie kann sie gemessen werden und wo begegnet sie einem im Alltag? Anschließend experimentieren die Teilnehmer zusammen mit Wissenschaftlern der Universität Erlangen-Nürnberg und lernen dabei das geheimnisvolle Material Zeolith kennen.

Am Mittwoch, 14. Februar 2018, läuft ab 13 Uhr die Führung ?Vom Punkt zum Bild auf Handy und Fernseher?. Handys mit hochauflösenden Bildschirmen oder Fernsehgeräte und PC-Monitore mit Flachbildschirmen sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Zum Thema Bildschirmtechnologie führt Jürgen Becker, einer der Hauptentwickler des ?Techniklands?, Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene durch das Lernlabor. Anhand von verschiedenen Experimenten, die die Teilnehmer anschließend selbst durchführen können, zeigt sich, wie diese Technik funktioniert und wie die Farben am Monitor erzeugt werden.

Am Samstag, 24. Februar 2018, werden ab 12.30 Uhr ?Batterien aus Wechselgeld? gebastelt. Anmeldeschluss für diesen Workshop ist der 21. Februar 2018. Bei dieser Veranstaltung lernen Kinder von 8 bis 12 Jahren allerlei Spannendes über den Aufbau und die Funktionsweise von Batterien. Unter Anleitung bauen sie dann aus Kupfermünzen und Zinkscheiben voll funktionsfähige Batterien, die eine LED zum Leuchten bringen. Außerdem kann jeder testen, ob sich auch aus manchen Früchten oder Kartoffeln Batterien herstellen lassen.

Das Lernlabor ?Technikland ? staunen @ lernen? ist noch bis 25. Februar 2018 geöffnet. Zusätzlich zum Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, fallen für die beiden Workshops jeweils 5 Euro Materialkosten an, für die Führung 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung unter www.technikland.org für die Workshops oder per E-Mail an info@webec.de für die Führung wird gebeten. alf

Weitere Informationen und Begleitprogramm

