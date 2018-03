?Phil & Chill? im Künstlerhaus

In ihrer Reihe ?Phil & Chill? gastiert die Staatsphilharmonie Nürnberg unter musikalischer Leitung von Stefanos Tsialis zusammen mit den DJs Ekki Eletrico und Tommy Yamaha am Freitag, 13. April 2018, ab 20.30 Uhr im Festsaal des Künstlerhauses, Königstraße 93. Dieses zweite Konzert ist eine Hommage an die große griechische Gemeinde in Nürnberg und stellt unter anderem die ?Alexis Zorbas?-Suite von Mikis Theodorakis sowie Nikos Skalkottas? ?5 griechische Tänze? in den Mittelpunkt.

Klassische Orchestermusik an ungewohntem Ort: Die Staatsphilharmonie Nürnberg verlässt in ?Phil & Chill? den klassischen Konzertsaal und ermöglicht im Künstlerhaus des KunstKulturQuartiers ein Musikerlebnis der ganz anderen Art. Die Wildstyle-DJs Tommy Yamaha und Ekki Eletrico sorgen für raffinierte Übergänge zum elektrischen Clubsound. Die Grenzen zwischen Orchester und Publikum werden aufgebrochen und auch musikalisch werden neue Wege beschritten.

Tickets zum Preis von 16 Euro, ermäßigt 10 Euro, sind im Vorverkauf erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 19 Euro, ermäßigt 12 Euro. Inhaber der vom KunstKulturQuartier für die Spielsaison 2017/18 aufgelegten Q-Card erhalten Rabatt. alf

Bild Download: Phil & Chill

(Bild: Ludwig Olah / Staatstheater Nürnberg, JPG-Datei 93 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg