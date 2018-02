Peter Maffay: unter Strom

FS: Wie laufen die Proben für die Tour? Hat Peter Maffay nach fast 50 Jahren im Geschäft noch Lampenfieber?



Er gehört zu den langlebigsten Phänomenen im deutschen Musikgeschäft: 2019 wird Peter Maffay 70, und im selben Jahr steht er seit 50 Jahren auf der Bühne. In Rumänien aufgewachsen und mit seinen Eltern 1963 aus dem Kommunismus in den Freistaat Bayern geflohen, hat Peter Alexander Makkay, so sein bürgerliche Name, eine außergewöhnliche Karriere hingelegt: 18 Nummer-1-Alben sind einsamer deutscher Rekord, seine Wandlung vom Schlagerstar zum Rocker, sein Einsatz für Kinder und seine Märchenfigur "Tabaluga" stehen für eine ganz eigene künstlerische Welt. Dass er sich immer wieder auf seine Harley setzt und durchs Land braust, macht das Bild rund: Der Mann steht unter Strom, auch wenn er jetzt bei seiner "Unplugged"-Tour alle Stecker zieht. Maffay pur kann man auch in Nürnberg erleben - die Redaktion sprach mit ihm bei den letzten Proben.In dieser Phase sind wir sehr damit beschäftigt, handwerkliche Dinge zu besprechen, Abläufe und so weiter. Da ist eigentlich kein Platz für Lampenfieber. Da müssen wir präzise arbeiten, das Repertoire, die Reihenfolge der Songs festlegen und die Spannungsbögen bauen; das ist ein bisschen wie Training. Aber diese Fünf-vor-Zwölf-Situation kommt schon noch, wenn man weiß, dass die Leute draußen sind. Lampenfieber ist wichtig. Das ist ein Motor.Die Idee, ein Unplugged-Konzert aufzuzeichnen und dann damit auf Tour zu gehen, ist noch während der Tabaluga-Tour entstanden. Der Beweggrund war sicher auch, dass uns das Thema Tabaluga drei Jahre lang beschäftigt hat. Das Album schreiben, das ganze Ding auf die Bühne bringen... Da hatte jeder Bock, mal wieder ein bisschen back to the roots zu gehen. Deshalb war es nicht schwer, alle davon zu überzeugen, zumal wir das in dieser Konsequenz noch nie gemacht haben. Natürlich hatten wir die Unplugged-Situation immer wieder mal in unseren Konzerten. Aber eben nur für ein paar Stücke und nie so konsequent wie bei diesem Album. Das ist reizvoll. Abgelaufen ist das so wie meistens. Einer aus dem Team kommt um die Ecke und fragt: Was haltet ihr davon? Die Idee war gut, und daher haben alle laut gerufen: Das machen wir.Das ist bis jetzt eine Frage, die sich auch für uns stellt. Funktioniert dieses Konzept in einer großen Halle? Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Wir werden es erleben. Wir müssen das Ding spielen. Nur: Wenn wir nicht daran glauben würden, dass es funktionieren kann, würden wir es nicht machen. Ich bin überzeugt, dass es geht. Ich glaube, dass man auch in einer großen Arena eine sehr intime Atmosphäre schaffen kann.Johannes (Oerding) wird die ganze Tour mitspielen. Das ist super, weil es zwischen uns eine gewisse Seelenverwandtschaft gibt. Er ist ein Superkünstler und ein überaus netter Zeitgenosse. Mit dabei wird sein: Tony Carey für ein paar Gigs, DeLange, Philipp Poisel wird für ein paar Auftritte dabei sein, und Jennifer Weist vermutlich auch. Die einzige, die nicht mitmachen kann aufgrund ihres Terminkalenders ist Katie Melua. Sonst werden alle dabei sein, die schon bei der Aufzeichnung in Halle mit auf der Bühne standen. Und dann wird es noch andere Künstler geben, die wir noch rechtzeitig bekannt geben, die nicht in Halle dabei waren, aber Lust haben, mit uns ein bisschen die Bühne zu teilen.Hm. Wobei das nicht so wahnsinnig dramatisch ist. Wir spielen ja alle noch dieselbe Tonleiter. Es sind ja nicht mehr Töne geworden oder weniger. Aber: Ich sage mal, die nachgewachsene Generation Künstler geht an gewisse Dinge anders ran, aber entscheidend ist am Ende, welche Stilistik ein Künstler hat und ob sich diese Stilistik mit unserer verzahnt. Wir haben uns gefragt: Wer könnte zu uns passen? Wohin passen wir? ... Da bleiben natürlich immer noch genügend Fragezeichen.Um Gottes willen, da gibt es eine ganze Reihe. Die Zeit würde nicht reichen, um die alle hier aufzuzählen. Es gibt Songs, die muss man nicht wiederholen, weil sie keine Bedeutung haben. Das Repertoire wurde ja auch zusammen mit der Band abgeklopft. Wir haben wirklich sehr ausführlich diskutiert, welche Songs spielt man, was lässt sich gut umsetzen, was hat heute noch Bedeutung ... Diese Erörterung lief lange, bevor wir tatsächlich losgelegt haben. Die Lieder, die es auf das Album geschafft haben, haben für uns noch eine Relevanz.Da steckt eine gewisse Entwicklung drin, ohne Frage. Nehmen wir mal Eiszeit (1982, Anm. d. Red.): Das ist ein Lied, das hat von der textlichen Aussage angesichts der Dinge, die man aus Nordkorea, aus den Vereinigten Staaten, dem Iran und weiß der Kuckuck woher hört, nichts von seiner Aktualität verloren. Wir sitzen ja auch noch auf dem ganzen Atomschrott herum. Und dann kommt Johannes Oerding und sagt, wenn wir uns nicht bewegen und nichts verändern, was wollen wir dann eines Tages unseren Kindern erzählen? So entstand dieser kleine Text-Zusatz, den es im Original gar nicht gibt. Den hat der Johannes da reingeflochten, und dadurch kriegt diese Aussage plötzlich eine zeitadäquate Bedeutung. Das Lied hat kein Verfallsdatum.Das ist so wie in dem Lied ("Gelobtes Land" von 2016, Anm. d. Red.): Da gibt es keinen Plan B und keinen Notausgang ... Musik ist einfach eine wunderbare Qualität im Leben, ein Weg, zu sich und zu anderen zu finden, sie ist eine Brücke und Medizin, all das kann die Musik sein, ... nein, auf Musik zu verzichten wäre sehr leichtsinnig.Na gut, das machen wir ja in unserer Stiftung und auf den dazu gehörigen Bauernhöfen, dass wir etwas anpflanzen und säen. Der Umgang mit der Natur vermittelt Werte, die wir an die Kinder weitergeben wollen, Werte, die wir auch in die Geschichten von Tabaluga verpacken. Der Umgang zwischen Menschen, auf gleicher Augenhöhe und mit Respekt - unabhängig von Herkunft, Religion und Hautfarbe - das alles sind ja Schwerpunkte, die wir mit den Kindern, die zu uns kommen, versuchen zu leben. Ich sehe da keinen Widerspruch, auch wenn man sich vielleicht nicht so einfach einen Gitarrenspieler vorstellen kann, der Karotten erntet. Das ist nicht das gängige Bild ... (Anm.d. Red.: Die Peter-Maffay-Stiftung finanziert Ferienfreizeiten für traumatisierte Kinder.)Das ist gut denkbar. 2019 begehen wir ja ein Jubiläum, dann sind wir 50 Jahre in diesem Zirkus. Wenn wir das in Musik umsetzen, dann wird es sicherlich kein Best Of sein, denn das haben wir ja jetzt ein Stück weit bei unserer Unplugged-Tour; dann wird das ein komplett neues Album sein.Ich habe zu danken!INFO: Die "Unplugged"-Tour:Peter Maffay und Band spielen bis 22. März in 23 deutschen Städten und in Zürich, unter anderem in Frankfurt (20.2.), Nürnberg (3.3.), Erfurt (8.3.) und München (9.3.). www.maffay.de