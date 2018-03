Patricia Vonne im Künstlerhaus

Die Sängerin Patricia Vonne präsentiert ihr neues Album ?Top Of The Mountain? am Mittwoch, 11. April 2018, ab 20.30 Uhr im Festsaal des Künstlerhauses im KunstKulturQuartier, Königstraße 93.

Mit einer Stimme, die vom ?Texas Music Magazine? als ?stark, sinnlich, geschmeidig und endlos hörbar? bejubelt wurde, kreiert Patricia Vonne einen verführerischen Südstaaten-Sound. Die Sängerin, Komponistin, Schauspielerin und Schwester des Kultregisseurs Robert Rodriguez ist zweifelsohne ein ebenso extravaganter Charakter wie die Figuren in den Filmen ihres Bruders (unter anderem ?From Dusk till Dawn?, ?Desperado?, ?Sin City?). Sie setzt sich beeindruckend in Szene, sei es mit grandios inszenierten Rock'n'Roll-Posen oder dem virtuosen Hantieren mit Castagnetten.

Vonnes neuestes Album ?Top Of The Mountain? vereint all die facettenreichen Elemente, die ihre musikalische Person definieren: Rock, Folk, Flamenco, Tex Mex und ein Hauch Latin, die zusammengenommen ein reiches und farbenfrohes Bild abgeben, das einfach stimmig und einzigartig ist. ?Top Of The Mountain? sei durch Herausforderungen entstanden, sagt Vonne: ?Ich hatte ein sehr turbulentes Jahr, mit wunderbaren Höhepunkten und lähmenden Tiefen. Wie immer war es die Musik, die mich durchgebracht hat, sie gab mir Kraft und brachte mir Ruhe. ?Top Of The Mountain? ist der Beginn eines neuen Kapitels, ich habe es durch das dunkle Tal geschafft und nun ist die Aussicht spektakulär!?

Tickets zum Preis von 16 Euro sind im Vorverkauf erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 19 Euro, ermäßigte Karten gibt es zum Preis von 10 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse kosten sie 12 Euro. Inhaber der vom KunstKulturQuartier für die Spielsaison 2017/18 aufgelegten Q-Card erhalten Rabatt. alf

Bild Download: Patricia Vonne

(Bild: Mark Guerra, JPG-Datei 2.8 MB)

