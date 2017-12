Öffnungszeiten an Heiligabend: Welche Geschäfte haben offen, wo kann man einkaufen?

Der Beck





In diesem Jahr fallen die Weihnachtsfeiertage so, dass Menschen drei Tage hintereinander nicht einkaufen können. Durch eine Sonderregelung des Ladenschlussgesetzes dürfen die Supermärkte in diesem Jahr trotzdem öffnen, obwohl Heiligabend auf einen Sonntag fällt. Das hat zu hitzigen Debatten im Herbst geführt.Grundsätzlich bleiben die meisten Läden am 24. Dezember 2017 in Franken geschlossen, es gibt aber einige Ausnahmen. Wir haben einen Überblick über die Öffnungszeiten der Geschäfte an Heiligabend:Bei der Großbäckerei "Der Beck" bleiben alle Filialen an den Weihnachtsfeiertagen und Heiligabend geschlossen - mit einer Ausnahme. Lediglich die "Der Beck"-Filiale am Nürnberger Hauptbahnhof hat in diesem Zeitraum geöffnet. Die Bäckerei hat an Heiligabend von 8 bis 17 Uhr und an den Feiertagen von 8 bis 20 Uhr geöffnet.Anders als angekündigt, lässt Lidl alle seine Filialen geschlossen. Selbst die Filiale am Hauptbahnhof in Nürnberg, die dafür bekannt ist, lange Öffnungszeiten zu haben und an Feiertagen geöffnet zu sein, bleibt an Heiligabend zu. Die Öffnungszeiten an den Weihnachtsfeiertagen bleiben davon unberührt: Am Montag und Dienstag können die Kunden von 8 bis 21 Uhr einkaufen. In der Vergangenheit hatten sich vor der Filiale an Feiertagen lange Schlangen gebildet.Am Bamberger Bahnhof hat die "Bahnhofsbäckerei" geöffnet. Von 06.45 bis 16 Uhr können dort Bäckereiwaren eingekauft werden.Die Öffnungszeiten der Bäckerei "Höreder Beck" variieren nach Filiale. In Bad Königshofen und in Würzburg bleiben die Bäckereien an Heiligabend geschlossen, an der Bamberger Kettenbrücke hat die Bäckerei geöffnet. Ebenso geöffnet sind Filialen in Coburg, Ebern, Haßfurt, Knetzgau, Zeil, Schweinfurt und an einigen weitere Standorte. Hier gibt es eine Übersicht über die geöffneten und geschlossenen Bäckereifilialen. Der Discounter Aldi hat angekündigt, nicht an Heiligabend zu öffnen. Jede Filiale bleibt in Deutschland ohne Ausnahme geschlossen. Laut Unternehmen denke man dabei vor allem an dieMitarbeiter. Dicht bleiben an Heiligabend auch die Filialen von Rewe. Die Supermarkt-Kette würde den Mitarbeitern stressfreie Weihnachten ermöglichen wollen. Dasselbe gilt für die Filialen von Real: In der Region bleiben alle Filialen geschlossen.Die größte deutsche Supermarkt-Kette Edeka überlässt die Entscheidung ihren selbstständigen Kaufleuten. Es wird aber davon ausgegangen, dass die große Mehrheit der Händler auf eine Öffnung an Heiligabend verzichtet.