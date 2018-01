Wüstenhaus und Delphin-Lagune - das plant der Tiergarten Nürnberg für die nächsten Jahre

Das fressen die Tiere im Tiergarten Nürnberg am liebsten





Tiergarten freut sich über viele Besucher





Höhepunkte für Kinder



Über 1,1 Millionen Besuchern haben im letzten Jahr den Tiergarten Nürnberg besucht. "Damit haben wir das drittbeste Ergebnis der Geschichte im Jahr 2017 erreicht", hat sich Vize-Zoodirektor Helmut Mädgefrau bei der Vorstellung des Jahresberichtes am Donnerstag in Nürnberg gefreut.Vor allem aufgrund des guten Wetters seien im vergangenen Jahr rund fünf Prozent mehr Besucher in den beliebten Landschaftszoo gekommen. Bei dem Verkauf der Dauerkarten habe der Tiergarten sogar ein dickes Plus in Höhe von zehn Prozent verzeichnen können. Im Rekordjahr 2008 wollten fast 1,3 Millionen Besucher das Eisbärenbaby "Flocke" im Nürnberger Tiergarten bewundern.Besonders freute sich Vize-Direktor Mädgefrau über die im letzten Jahr erzielten Erfolge beim Artenschutz. Vier Habichtskäuze aus Nürnberg leben jetzt in europäischen Nationalparks wie im Bayerischen Wald. Im Zillertal springen drei Steinböcke aus dem Nürnberger Tiergarten über Stock und Stein in der freien Wildbahn. Für die Wiederansiedlung des Wiesents in Spanien hat der fränkische Zoo vier Tiere zur Verfügung gestellt.Sorgen bereitet dem Tiergarten weiterhin die Delphin-Lagune. Hier müsse sich der Zoo auch in diesem Jahr weiterhin in Geduld üben. "Das Thema Lagune wird uns noch Jahre beschäftigen", ist sich Mädgefrau sicher. Derzeit müsse noch untersucht werden, mit welchen Maßnahmen man die maroden Becken am besten wieder auf Vordermann bringen könne. Für die Delphine im Tiergarten wird derzeit noch das alte Delphinarium als Ausweichbecken saniert. Der Umbau des alten Flusspferde- zu einem Wüstenhaus befindet sich dagegen in den letzten Zügen. Noch im Frühjahr soll das neue Wüstenhaus im Tiergarten eröffnet werden.Zum großen Publikumserfolg beigetragen habe im vergangenen Jahr auch die Arbeit der Zoopädagogen, die über eintausend Führungen durch den Zoo veranstaltet haben. Besonders hoch im Kurs seien Spezialführungen wie der "Besuch beim Lieblingstier" gewesen. Einem ungebrochen hohen Zuspruch erfreuen sich die Kinderfreizeiten mit Übernachtungen im Tiergarten. Knapp 7.000 Kinder waren im letzten Jahr bei Abenteuerferien im Zeltlager oder Zoo-Schullandheim dabei.Mit besonderer Spannung wird in jedem Jahr die Statistik zum Futterbedarf der aktuell genau 4.649 Tier aus über 300 Arten im Tiergarten erwartet. Den Spitzenplatz auf der Hitparade des tierischen Lieblingsgemüses haben 2017 wieder die Karotten mit 35 Tonnen für sich entschieden. Auf den Plätzen folgen Rote Rüben (über zehn Tonnen) und Äpfel (mit knapp acht Tonnen). Zu den absoluten Klassikern auf der tierischen Speisekarte gehörte 2017 erneut Fisch mit über 70 und Fleisch mit über 25 Tonnen. Nicht selten verspeist worden sind auch Salatköpfe (insgesamt 21.000), Küken (62.000) und Mäuse (13.700). Eher selten auf dem Tisch sind im Tiergarten dagegen exotische Früchte wie Ananas (nur 345 Stück im ganzen Jahr) und Orangen (750 Kilogramm). Bei diesem Futterbedarf der tierischen Tiergartenbewohner erscheint es mehr als sinnvoll, dass der Zoo auf seinem eigenen Bauernhof selbst tierische Leckerbissen wie Heu (über 140 Tonnen) oder Runkelrüben (über 50 Tonnen) anbaut.Neuerdings werden natürlich auch die digitalen Besucher auf der Internetseite des Tiergartens gezählt. Auch hier gibt es Erfolge zu vermelden. Allein bei den "Gefällt mir"-Angaben in den sozialen Netzwerken wie "Facebook" hat der Tiergarten ein sattes Plus von neun Prozent erhalten. Den Tiergarten "liken" offensichtlich immer mehr Menschen.Genau 1.135.515 Besucher haben im Jahr 2017 den Tiergarten Nürnberg besucht. Das entspricht einem Anstieg in Höhe von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das drittbeste Besucherergebnis erzielte der Tiergarten damit 2017. Nur im Jahr 2008 des Eisbärenbabys "Flocke" und 2011 zur Eröffnung der "Lagune" konnte der Tiergarten einen größeren Zuspruch bei den Besuchern verzeichnen.Der Tiergarten der Stadt Nürnberg veranstaltet neben Zeltlagern auch Übernachtungen im "Blauen Salon" für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. "Die Seelöwen durch die große Unterwasserscheibe aus nächster Nähe zu beobachten, der Delphingruppe beim Schlafen ,zuzuhören` und das Manatihaus bei Nacht zu erfahren", das sind laut Tiergarten nur einige Highlights des Programms, das jeweils um 15.30 Uhr beginnt und bis zum Folgetag um 10 Uhr dauert.Mitzubringen sind für jedes Kind eine Isomatte, Schlafsack und warme Kleidung. Die Übernachtung kostet 70 Euro inklusive Verpflegung. Anmeldungen und viele weitere Informationen gibt es im Internet unter www.tiergarten.nuernberg.de