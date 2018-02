Nürnberger Ski-Weltmeisterin lässt für Playboy Hüllen fallen

"Wir sind alle unterschiedlich"



Die Freestyle-Skifahrerin Lisa Zimmermann hat derzeit den Weltmeistertitel im sogenannten Slopestyle inne - kann aber leider nicht zu den olympischen Winterspielen nach Südkorea fahren. Grund ist eine Verletzung.Stattdessen ist sie nun im März im "Playboy" zu sehen. Für das Magazin hat sie die Hüllen fallen lassen und offenbart im Interview große Lockerheit - sowohl was ihren Sport angeht, als auch ihren Umgang mit Nacktheit.Lisa Zimmermann ist in Nürnberg geboren und kam vom Eiskunstlaufen zum Skisport. Inzwischen lebt sie in Innsbruck. Seit sie 14 ist, begeistert sie sich für den Skisport und wäre eine von Deutschlands Gold-Hoffnungen bei den olympischen Winterspielen gewesen. Doch eine Verletzung machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Also eben Playboy, sagte sich die fränkische Sportlerin und ließ sich bei eisigen Temperaturen ablichten.Im Interview offenbart sie, dass sie das Shooting mit dem Playboy als gute Alternative zu den olympischen Spielen sieht - schließlich mache sie den Sport auch hauptsächlich, weil er Spaß mache. Mit Nacktheit hat sie kein Problem - wie sie auch auf Instagram beweist. Dort hat sie bereits einige recht nackte Bilder gepostet."Wenn alle nackt herumliefen, würde man ja sehen, dass nicht jeder eine Model-Figur hat. Wir sindalle unterschiedlich. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man auch anfangen, sich selbst zu akzeptieren", stellt sie gegenüber dem Playboy klar.Und Olympia? Das läuft nicht weg - sie will eben beim nächsten Mal dabei sein."Weitere Motive exklusiv nur unter: http://www.playboy.de/stars/lisa-zimmermann