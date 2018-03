Nürnberger U-Bahn: 73-Jähriger wird von Fremdem angefallen und geschlagen

Mann bekommt einen Schlag an den Hinterkopf





Zeugen gesucht



Am Montagnachmittag vergangener Woche (05.03.2018) wurde ein Senior von einem Unbekannten in einem U-Bahn-Verteiler in der Nürnberger Südstadt am Kopf verletzt.Der 73-jährige Mann ging gegen 13.40 Uhr durch den U-Bahn-Verteiler am Aufseßplatz, so die Polizei. Als er an einem Fahrkartenautomaten vorbeiging, kam ihm ein bislang unbekannter Mann entgegen und passierte den Senior. Kurz darauf verspürte der 73-Jährige einen Schlag von hinten auf den Kopf. Der 73-Jährige erlitt durch den Schlag eine Platzwunde, welche in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden musste.Der unbekannte Mann war circa 60 bis 65 Jahre alt, circa 170 cm groß von schlanker Statur und hatte weißes volles Haar. Der Mann trug eine graue Winterjacke und führte einen Stoffbeutel mit sich, in welcher sich möglicherweise eine Trinkflasche oder ein anderer harter Gegenstand befand.Die Ermittler der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd gehen davon aus, dass der Unbekannte mit dem Stoffbeutel auf den Kopf des 73-Jährigen schlug. Zeugen des Vorfalles und Personen, welche Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 9482-0 in Verbindung zu setzen.