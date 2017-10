Nürnberger Land: Vollsperrung der A9 - Lkw-Ladung quer über die Fahrbahn verteilt

Am Dienstagvormittag ist es nördlich von Nürnberg zu einer Vollsperrung der Autobahn A9 gekommen, so die Polizei. Zwischen den Anschlussstellen Hormersdorf und Schnaittach kippte nach bislang ungeklärter Ursache ein Lkw um. Er blockierte alle drei Fahrspuren Richtung Süden. Die Ladung des 40-Tonners verteilte sich auf der gesamten Fahrbahn.Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt (Stand: 11:00 Uhr). Die Polizei empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren.