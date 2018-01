Nürnberger Gaststätte geht in Flammen auf: Anwohner evakuiert

Eine Gaststätte in der Nürnberger Ziegelsteinstraße geriet aus bisher unbekannter Ursache in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00.45 Uhr, in Brand. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, griff das Feuer anschließend auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohngebäudes über.Die Bewohner des Hauses sowie weitere Nachbarn konnten rechtzeitig evakuiert werden, so dass keine Personen verletzt wurden.Das Gaststättengebäude war aber nicht mehr zu retten. Nach ersten groben Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 200.000 Euro. Um die Brandursache zu ermitteln, hat der der Kriminaldauerdienst Mittelfranken noch in der Nacht vor Ort mit den Ermittlungen begonnen.