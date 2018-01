Nürnberg: Zwei Jugendliche bedrohen 16-Jährigen mit Messer und verprügeln ihn

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Wie die Polizei mitteilt, wollten zwei Jugendlich am Sonntagnachmittag in Nürnberg einen weiteren Jugendlichen (16) ausrauben. Gegen 17 Uhr haben die Täter den 16-Jährigen an der Bushaltestelle in der Laufamholzstraße im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf angesprochen und unter Vorhalt eines Messers dessen Geld und Handy gefordert.Als das Opfer daraufhin flüchten wollte, verprügelten die beiden Jugendlichen auf den 16-Jährigen ein und verletzten ihn leicht. Schließlich gelang dem 16-Jährigen die Flucht.Auch die Täter konnten unerkannt entkommen. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei führte bisher nicht zu deren Festnahme. Die Polizei sucht deshalb noch nach Zeugen.Zwei männliche jugendliche Täter, zirka 14 Jahre alt. Einer der beiden war ungefähr 180 cm groß, schlank, trug eine dunkle Jacke und sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Der weitere Täter war ungefähr 170 cm groß, kräftig, bekleidet mit einer Tarnjacke sowie einer Baseball-Cap und sprach ebenfalls deutsch mit ausländischem Akzent.Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.