Nürnberg: Verkehrsrowdies nötigen Autofahrer und prügeln auf Fahrzeug und Beifahrer ein

Am späten Freitagabend (26.01.2018) trieben Verkehrsrowdies im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof ihr Unwesen, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.Ein 24-jähriger Mann befuhr mit seinem schwarzen BMW (3er Serie mit Fürther Zulassung) und einem Beifahrer die Fürther Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Adolf-Braun-Straße wurde er von einem, mit mehreren Personen besetzten, dunklen Minivan (Ford Tourneo, mit Dürener Zulassung/ DN) genötigt. Der Minivan fuhr dicht auf und betätigte laut Polizei mehrmals die Lichthupe.Im weiteren Verlauf setzte sich der Minivan vor den BMW und bremste diesen aus. Daraufhin stiegen vier Unbekannte aus dem Minivan. Zwei Personen schlugen auf die Frontscheibe ein, sodass diese stark beschädigt wurde. Ein Dritter öffnete die Beifahrertüre des BMW und schlug auf den Beifahrer ein. Danach fuhr der Minivan in Richtung Innenstadt davon. Der Beifahrer wurde nicht verletzt. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.Die Polizei bittet Zeugen, welche den Vorgang beobachtet haben oder möglicherweise selbst bedrängt wurden sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911/65830 in Verbindung zu setzen.