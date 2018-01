Nürnberg: Schwerer Unfall mit Polizeiauto - mindestens vier (teils schwer) Verletzte

Teils schwere Verletzungen zur Folge



Am Dienstagnachmittag ereignete sich laut Polizei in der Nürnberger Südstadt ein Verkehrsunfall, in den ein Streifenwagen der Nürnberger Polizei verwickelt war. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat daraufhin den Sachverhalt aufgenommen.Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr der Streifenwagen gegen 14 Uhr die Landgrabenstraße mit Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) in Richtung Gibitzenhofstraße. An der Kreuzung mit der Gugelstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das von rechts aus der Gugelstraße in die Landgrabenstraße einfuhr.Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Polizeiauto über die Fahrbahn in den Gegenverkehr der Landgrabenstraße und stieß dort an der Ampel gegen zwei wartende Fahrzeuge - einen Lkw und ein weiteres Auto.Die drei Insassen des wartenden Fahrzeugs erlitten zum Teil schwere Verletzungen, der Beifahrer des Polizeifahrzeuges wurde ebenfalls verletzt. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer des zuerst getroffenen Autos und des Lkws blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser.Derzeit (16:00 Uhr) ist der Kreuzungsbereich laut Polizei wegen der laufenden Unfallaufnahme gesperrt. Es kommt zu Behinderungen, auch im Straßenbahnverkehr. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt.