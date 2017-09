Nürnberg: Unbekannter zieht öffentlich blank und verrichtet Notdurft vor Frau

Am Vormittag des 18.09.2017 ging bei der Nürnberger Polizei ein besonders ungewöhnlicher Anruf ein. Im Stadtteil Sündersbühl trat ein unbekannter Exhibitionist auf und belästigte eine Frau.Laut Polizei zeigte sich der Mann gegen 11:00 Uhr einer Passantin in der Witschelstraße in schamverletzender Weise. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, sprach er die Frau an und verrichtete noch vor ihren Augen sein Geschäft. Die Geschädigte entfernte sich und verständigte umgehend die Polizei. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Laut Angaben der Polizei soll der Mann mit kräftiger Figur etwa 45 Jahre alt und 185 Zentimeter groß sein. Außerdem trug er eine blaue Latzhose. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.