Nürnberg: Unbekannter schlägt 31-Jährigen am Bahngleis krankenhausreif

Am Nürnberger Hauptbahnhof kam es am Dienstagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung.Ein bislang unbekannter Täter schlug dem 31-jährigen Opfer mit einem Faustschlag, nieder. Als der Betroffene zu Boden ging, trat der Täter noch mehrmals mit seinem Fuß nach.Laut Polizeibericht hatten Mitterarbeiter der Bahn die Polizei gegen 19:30 Uhr alarmiert, da am Bahnsteig eins eine verletzte Person lag.Ein anwesender Zeuge gab zu Protokoll, dass der Täter erst mit der Faust auf sein Opfer eingeschlagen habe. Als der 31-Jährige am Boden lag trat der Gewalttätige mit dem Fuß gegen den Kopf und den Oberkörper des Opfers.Der Schläger flüchtete, als der Zeuge den Notruf tätigte. Die Fahndung, die sofort eingeleitet wurde, blieb ergebnislos. Ein Notarzt wies den Verletzten in eine Klinik ein.Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.