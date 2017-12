Nürnberg: Unbekannter fährt 15-jähriges Mädchen an und flüchtet

Zeugen gesucht



Am heutigen Montagmorgen wurde laut Polizeibericht ein 15-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Nürnberg verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.Gegen 08.00 Uhr bemerkte ein Zeuge das Mädchen, das an der Kreuzung Hummelsteiner Weg/ Galgenhofstraße am Boden saß. Sie gab dem Zeugen gegenüber an, von einem weißen Skoda angefahren worden zu sein. Das Auto sei den Hummelsteiner Weg in südliche Richtung weitergefahren.Vom Rettungsdienst und Notarzt konnten bei der 15-Jährigen keine Verletzungen festgestellt werden. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet eventuelle Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0911/65 831530 zu melden.