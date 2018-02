Nürnberg: Unbekannter begrapscht VAG-Mitarbeiterin

Grapschattacke in Nürnberg: Am Samstagabend, 3. Februar begrapschte ein bislang Unbekannter eine VAG-Mitarbeiterin. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.Wie die mittelfränkische Polizei berichtet, wartet die Frau gegen 20.30 Uhr am Gleis der U-Bahn-Haltestelle Maximilianstraße (U1 Fahrtrichtung Langwasser). Ein unbekannter Mann kam hinzu, sprach kurz mit der Frau und begrapschte sie unvermittelt am Oberkörper. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter.Beschreibung des Mannes: Ca. 1,70 Meter, ca. 25 - 35 Jahre, schlank, kurze braune, leicht gewellte Haare, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, bekleidet mit olivgrüner Bomberjacke ohne Kragen oder Kapuze, blauen Jeans mittlerer Waschung, TurnschuheDas Fachkommissariat für Sexualdelikte der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 in Verbindung zu setzen.