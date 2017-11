Nürnberg: Überfall auf Tankstelle - Polizei schnappt Täter nur durch Zufall

Schneller Fahndungserfolg



Am Sonntagabend überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in der Nürnberger Innenstadt. Unbekannt blieb der Tatverdächtige laut Polizei aber nicht lange - denn nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizisten den Flüchtigen schnappen.Der zunächst unbekannte Täter betrat kurz nach 20 Uhr das Parkhaus mit Tankstelle in der Nürnberger Adlerstraße. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Mann den Kassierer auf, den Inhalt der Kasse in einen mitgebrachten Beutel zu tun. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß.Doch schon kurze Zeit später konnte die Polizei einen ersten Fahndungserfolg verbuchen: Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen musste eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu einem Familienstreit in der Nürnberger Innenstadt anrücken. Dabei trafen die Beamten in der betreffenden Wohnung auf einen Mann, auf den die Täterbeschreibung durch den Tankstellenangestellten lückenlos passte.Die Streife erklärte ihm schließlich die vorläufige Festnahme und fuhr den 23-Jährigen zum Kriminaldauerdienst Mittelfranken. Die weiteren Ermittlungen führten in der Wohnung des Mannes zum Auffinden der Tatkleidung sowie eines Messers, das möglicherweise zum Überfall verwendet worden war. Entsprechende Videoaufzeichnungen erhärteten den Tatverdacht.Der 23-Jährige wurde am Montagmorgen dem Fachkommissariat der Kripo Nürnberg überstellt. Dort wird jetzt unter anderem geprüft, ob er auch für den Überfall auf die Tankstelle in der Nürnberger Südstadt verantwortlich ist.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage überstellt. Die Ermittlungen der Kripo Nürnberg dauern an.