Nürnberg: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Im Nürnberger Stadtteil St. Jobst wurde am frühen Sonntagmorgen eine junge Frau Opfer von sexueller Belästigung. Der Täter ist bisher noch unbekannt, wie die Polizei mitteilt.Die junge Frau war gegen 2.30 Uhr in der Nürnberger Welserstraße auf dem Heimweg, als sie etwa auf Höhe der Hausnummer 16 ein Unbekannter von hinten an der Schulter festhielt und ihr anschließend ans Gesäß und in den Schritt griff. Als der Täter schließlich bemerkte, dass die Frau gerade telefonierte, schubste er sie weg und flüchtete.Die Frau konnte leider keine Täterbeschreibung angeben. Die Nürnberger Kripo bittet nun eventuelle Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.