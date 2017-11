Nürnberg: Schwer verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto

Gegen 17:30 Uhr bog ein 37-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug von der Willstraße in die Deutschherrnstraße ab, so die Polizei. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 44-jährigen Fahrradfahrer, der die Willstraße in Richtung Brückenstraße befuhr.Der Fahrradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegenüber den Beamten der Verkehrspolizei Nürnberg gaben beide Fahrzeugführer jeweils an, bei "Grün" gefahren zu sein. Am Pkw Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911-6583 1530 in Verbindung zu setzen.