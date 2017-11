Nürnberg: Schüsse in der Südstadt alarmieren Nachbarn - bewaffneter Nachbarschaftsstreit

Wie die Polizei berichtet, erreichte sie am Donnerstagabend eine Vielzahl an Notrufen, bei denen die Anrufer von Schüssen in der Nürnberger Südstadt berichteten. Außerdem schlage eine Person mit einer Machete um sich.Als zahlreiche Einsatzkräfte am Einsatzort eingetroffen waren, teilten mehrere Zeugen mit, ein 35-jähriger Anwohner habe auf der Straße herum geschrien. Ein 36-jähriger Nachbar ging daraufhin, mit einer Machete und Pfefferspray bewaffnet, zu dem Ruhestörer.Zunächst verlief der Konflikt zwischen beiden Männern nur mit Worten. Als der 36-jährige Nachbar seinen Kontrahenten jedoch mit der Machete bedrohte, zog dieser eine Schreckschusspistole und gab mehrere Schüsse ab.Nach den Schüssen flüchteten beide Männer. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Mit der Unterstützung von einem Polizeihund und einem Polizeihubschrauber konnten die beiden Männer noch in Tatortnähe festgenommen werden.Der 35-jährige Ruhestörer und Schütze wurde auf die Polizeiinspektion gebracht, für den 36-jährigen Machetenbesitzer veranlasste die Polizei die Einweisung in eine Fachklinik. Es liegen deutliche Hinweise auf eine psychische Belastung vor.