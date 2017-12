Nürnberg: Schüsse am Wöhrder See - Unbekannte rauben Mann aus

In der Nacht auf Montag soll es in Nürnberg-Wöhrd zu einer räuberischen Erpressung gekommen sein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.Zwei bislang unbekannte Täter sollen in der Nacht von Sonntag auf Montag, 11. September gegen 1 Uhr am Johann-Sörgel-Weg, beim Sandstrand Wöhrder See, an den 35-Jährigen herangetreten sein. Das berichtet die Polizei.Die Täter sollen mit einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und dem Mobiltelefon gefordert haben. Sie sollen auch geschossen haben.Verletzt wurde niemand. Der Geschädigte händigte nach eigenen Angaben die geforderten Sachen aus, konnte sich im Weiteren des Mobiltelefons aber wieder bemächtigen. Die beiden unbekannten Täter flohen.Zu den Tätern sind folgende Beschreibungen bekannt:Mann, ca. 185 cm groß, bekleidet mit schwarzer Jacke, weißem T-Shirt, beigefarbener Hose.Mann, ca. 165 cm groß, bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose und schwarzer Schirmmütze (Cap).Das Fachkommissariat für Raubdelikte der Nürnberger Kripo bittet unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 um Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken.