Nürnberg: Noch besser, noch größer - so wird die Consumenta 2017

Noch besser, noch größer: Die "Consumenta" verspricht den Besuchern heuer neue Rekorde. Rund 1.400 Aussteller aus über 45 Ländern sollen die Attraktivität der bekannten Publikumsmesse rund um die Themenwelten Essen und Trinken, Gesundheit und Tiere sowie Bauen und Wohnen hoch halten. "Sie werden begeistert sein, was die ,Consumenta` in diesem Jahr zu bieten hat.Das wird die vielfältigste ,Consumenta` seit zehn Jahren", erklärt Henning Könicke von der veranstaltenden Messefirma AFAG am Donnerstag in Nürnberg. Damit dies gelingt, können auch moderne Kuriositäten nicht schaden. So bietet Stefan Löb aus Burgbernheim pinkfarbene Werkzeuge auf der Messe an. Aus einer Schnapsidee sei inzwischen vom Hammer bis zum Schraubenzieher eine ganze Werkzeug-Serie in schweincherosa zu haben.Für neun Messetage werde die Publikumsmesse zum regionalen Treffpunkt, verspricht Könicke. Dementsprechend beginnt die Messe in der Halle 1 mit einer Entdeckungsreise durch die Heimat. In der nächsten Halle dreht sich alles um das Thema Mode und Schönheit. Hier kümmert sich Julia Horn mit ihrer Kosmetikschule aus Fürth um die wohl vorwiegend weiblichen Gäste. Die Herren der Schöpfung können sich ebenfalls einer Schönheitskur hingeben oder in der Zwischenzeit die Männer-Ecke mit glitzernden Motorrädern und harten Whiskeys besuchen. Für Freunde des Gins findet am 28. und 29. Oktober eine spezielle Veranstaltung statt.Häuslebauer kommen in der Halle 7 auf ihre Kosten. Wer das eigene Zuhause renovieren, sanieren oder komplett neu errichten möchte, findet hier die passenden Handwerker aus der Region. Manfred Dirsch aus Eckersmühlen im Landkreis Roth kommt seit Jahren gerne auf die Messe nach Nürnberg. "Ich will auf der ,Consumenta` zeigen, was für einzigartige Häuser man aus Holz bauen kann", kündigt Dirsch an, der schon eine schwimmende Saunalandschaft gebaut hat. Mit einem kompletten Gemeinschaftsstand ist auch die Wirtschaft aus der Stadt Neumarkt auf der "Consumenta" vertreten. "Wir wollen die maximale Werbung für den Standort erreichen", erklärt Christian Rastätter vom Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neumarkt."Wir haben heuer zum ersten Mal einen Versandpartner auf der Messe, der den Kunden die gekauften Produkte nach Hause liefern kann. Dadurch kombinieren wir die Online- mit der Offline-Welt perfekt", freut sich Henning Könicke (29), der die Geschäfte des Messeveranstalters ab dem nächsten Jahr gemeinsam mit seinem etwas älteren Cousin Thilo Könicke übernehmen wird. Nach den zuletzt nicht einfachen Jahren wollen die beiden Cousins wieder voll auf Wachstum setzen."Die Leute haben keine Lust mehr, nur allein vor dem Rechner zu sitzen. Gute Beratung und das Einkaufserlebnis sind wieder gefragter in Zukunft", blickt Henning Könicke optimistisch in die Zukunft der Messe, die im nächsten Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiert. "Wir gehen im nächsten Jahr in die dritte Generation des familiengeführten Messeunternehmens", erklärt Könicke zur langen Geschichte des Nürnberger Messeveranstalters AFAG. Damit die Geschäfte auf der "Consumenta" in den nächsten Jahren weiterhin gut laufen, will das neue Duo den Offline-Handel mit der Online-Welt verbinden. Das gehe nur, wenn die Consumenta mit attraktiven Angeboten und einem vielfältigem Programm weiterhin rund 150.000 Besucher nach Nürnberg locken kann.