Nürnberg: Massenschlägerei in Innenstadt - Zeugen gesucht

Wie die Polizei berichtet, erreichten am frühen Samstagmorgen, kurz nach 03:00 Uhr, mehrere Notrufe die Polizeieinsatzzentrale wegen einer Schlägerei in der Engelhardsgasse.



Als die Beamten dort eintrafen, lieferten sich bis zu 30 Personen eine handfeste Auseinandersetzung. Die Beteiligten konnten nur mit Einsatz der Polizeibeamten voneinander getrennt werden. Zu schweren Verletzungen kam es nicht, der Grund der Auseinandersetzung ist nicht bekannt.



Die Polizei stellte die Personalien von rund 20 Schlägern fest. Weitere Tatbeteiligte sind bisher unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.



Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer

09 11-2112-6114 in Verbindung zu setzen.