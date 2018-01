Nürnberg: Mann überrascht Einbrecher in seiner Wohnung - sie schlagen ihn nieder

Senior bei Angriff leicht verletzt



Ein Senior hat am Samstagabend zwei Einbrecher in seiner Wohnung im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof auf frischer Tat überrascht. Die Unbekannten schlugen den Bewohner zu Boden. Als ein Nachbar - angelockt durch den Lärm - nach dem Rechten schauen wollte, ergriffen die Einbrecher die Flucht.Der Senior betrat nach Angaben der Polizei gegen 20.00 Uhr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Hennch-Straße. Im Wohnungsflur traf er auf zwei unbekannte Männer. Die Ertappten stießen den Mann zu Boden, schlugen ihn und hielten dem Bewohner den Mund zu. Ein Nachbar wurde auf den Lärm aufmerksam und sah nach dem Rechten. Daraufhin flüchteten die Unbekannten.Der Senior wurde durch den Angriff leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Beide etwa 35 Jahre alt, schlanke Figur, circa 180 cm groß. Ein Mann war mit einer blauen Jeans und einer cremefarbenen Jacke, der andere Mann mit einer Jeanshose und einer Jeansjacke bekleidet.Der Kriminaldauerdienst kam zur Übernahme erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/2112-3333.