Nürnberg: Mann greift Polizisten mit Pfefferspray und Jagdmesser an

Wie die Polizei berichtet, hat die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Marx-Straße in Nürnberg gegen 19:30 am Samstag Uhr die Polizei alarmiert. Sie habe ihren Nachbarn aufgesucht und sich über die laute Musik beschwert. Daraufhin sei sie mit einem Messer angegriffen worden. Im letzten Augenblick sei ihr dann unverletzt die Flucht gelungen.



Herbeigerufene Beamte der Polizei Nürnberg-West öffneten die Tür zur Wohnung des Mannes, nachdem er nicht hatte öffnen wollen. Der Mann wartete bereits im Flur und besprühte die Beamten mit Pfefferspray. Unmittelbar danach ging er auf sie mit einem Jagdmesser los und versuchte, auf sie einzustechen.



Diese Angriffe konnten aber abgewehrt werden. Die Beamten überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Er erlitt Verletzungen, die von einer Ärztin behandelt werden mussten. Die Polizisten erlitten durch den Angriff mit Pfefferspray leichte Verletzungen, blieben aber dienstfähig. Keiner der Beteiligten erlitt Stichverletzungen.



Der Mann wurde in einer Fachklinik eingewiesen. Unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.