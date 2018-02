Nürnberg: Mann geht auf Passanten in der Innenstadt los - zwei Verletzte

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte trat der Mann gegen 08:00 Uhr zunächst einer Fußgängerin unvermittelt von hinten gegen den Oberschenkel.

Unmittelbar danach schlug er einem ebenfalls gänzlich unbeteiligten Mann derart mit der Faust ins Gesicht, dass dessen Brille im Wert von mehreren hundert Euro zu Bruch ging. Zudem erhielt der Geschädigte noch einen Tritt in den Unterleib. Beide Passanten erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen.



Polizeibeamte der Innenstadtinspektion nahmen den renitenten Osteuropäer kurze Zeit später vor der Lorenzkirche fest und brachten ihn zur Dienststelle. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinwirkung.



Bei der anschließenden Sachbearbeitung wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung wurde der Beschuldigte erneut grundlos aggressiv und versuchte die Beamten mittels Kopf- und Fußstößen zu verletzen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Er kam in eine Haftzelle.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der Wohnsitzlose noch am Freitag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage überstellt. Er kam in Untersuchungshaft.