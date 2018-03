Nürnberg: Mann brüllt rechte Parolen

Ein 58-Jähriger fiel bereits am Donnerstagabend in Nürnberg-Eibach unangenehm auf, weil er rechte Parolen in die Öffentlichkeit grölte. Er wurde festgenommen. Das berichtet die mittelfränkische Polizei am Sonntag.Mehrere Zeugen verständigten gegen 20 Uhr die Polizei, weil der Mann in seinem Vorgarten in der Heidestraße stand und unter anderem "Heil Hitler" und "Gaskammer auf, Gaskammer zu" rief. Dies tat er über einen Zeitraum von ca. 20 Minuten.Beamte der Polizei Nürnberg-Süd nahmen den Beschuldigten fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.