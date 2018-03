Nürnberg: Mann bedroht Fußgängerin und fordert Geld von ihr - Polizei sucht Zeugen

Ein aggressiver Mann forderte am späten Mittwochabend (14.03.2018) in der nördlichen Nürnberger Innenstadt Geld von einer Frau. Die Kriminalpolizei fahndet nach dem bislang unbekannten Täter.Gegen 23:30 Uhr war die Geschädigte im Bereich der Langen Gasse unterwegs. Ein unbekannter Mann kam auf sie zu und forderte Geld von ihr. Nachdem er keines bekam, bedrohte er die Frau. Das Opfer schrie um Hilfe, woraufhin weitere Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden.Daraufhin flüchtete der Täter und stieg vermutlich in einen weißen VW Polo (näheres nicht bekannt) ein. Das Fahrzeug fuhr anschließend Richtung Vestnertorgraben davon.Beschreibung des Täters:Ungefähr 25 Jahre alt, crica 185 - 190 cm groß, bekleidet mit rotem Oberteil mit Kapuze, Jeans und er hatte ein schwarz-gemustertes Halstuch über den Mund gezogen.Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Kriminalpolizei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu der Person oder dem genannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.