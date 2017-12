Nürnberg: Mann auf Baustelle verschüttet und schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Mittwochnachmittag ein Bauarbeiter in Nürnberg zu. Wie die Polizei mitteilt, wurde er teilweise verschüttet.Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen hob ein Bagger gegen 13.45 Uhr an der Baustelle in der Friedenstraße eine Grube aus. Unmittelbar danach begab sich der 47-jährige Bauarbeiter in die Grube. Plötzlich rutschte der Aushub nach und verschüttete den 47-Jährigen bis zum Bauchnabel.Zusammen mit der alarmierten Berufsfeuerwehr Nürnberg befreiten Kollegen des Verschütteten. Ein hinzugerufener Notarzt veranlasste nach Erstbehandlung vor Ort den Transport in ein Krankenhaus. Dort stellte man schwere Verletzungen fest.Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Ermittlungen werden von der PI Nürnberg-Ost geführt und dauern noch an.